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Doğu Karadeniz'in bazı kıyı kentlerinde yarından itibaren sel ve taşkın riski bulunduğu bildirildi

Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Giresun, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yarın sabah erken saatlerden itibaren perşembe günü öğle saatlerine kadar sel ve taşkın riski bulunduğu belirtildi.

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Açıklamada, yağışların, özellikle yarın sabah erken saatlerden itibaren Trabzon'da kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli (76 kilogram/metrekare ve üzeri) gerçekleşmesi ve bölgede yağışların perşembe günü öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği vurgulandı.
 
Bölgede son günlerde meydana gelen yağışlar da dikkate alındığında heyelan, sel ve taşkın riskinin artması sebebiyle köprü, menfez gibi yapılarda, yan kolların birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalar ile kuru dere yataklarında sel ve taşkın meydana gelebileceği ifade edildi.
 
Açıklamada, meydana gelebilecek sel ve taşkınlara karşı ilgili kurum, kuruluşlar ve vatandaşların hazırlıklı ve dikkatli olması gerektiği kaydedildi.

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