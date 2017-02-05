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Doğubayazıt'ta PKK/ KCK operasyonu: Belediye başkanı tutuklandı

Ağrı’nın Doğubayazıt Belediye Başkanı Rohat Özbay’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

  • İHA
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23 Ocak'ta polis ekiplerince eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda Doğubayazıt Belediye Başkanı Rohat Özbay ile 13 Belediye Meclis üyesi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 14 kişiden 2’si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 12 kişi ise tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sorgularının ardından Belediye Başkanı Rohat Özbay’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi "terör örgütü propagandası yapmak", "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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