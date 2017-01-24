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Doğubayazıt Belediyesi'ne kayyum atandı

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi Belediyesi'ne, gözaltına alınan Başkan DBP'li Rohat Özbay'ın yerine Kaymakam Ulaş Akhan kayyum olarak atandı.

  • DHA
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Dün sabah saatlerinde eş zamanlı olarak belediye binası ile belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin evlerine  polislerce operasyon düzenlendi.

Belediye binasında ve evlerde aramanın ardından Belediye başkanı Rohat Özbay ile yazı işleri müdürü ve 12 belediye meclis üyesi gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma devam ederken bugün DBP'li Rohat Özbay'ın yerine Kaymakam Ulaş Akhan, kayyum olarak atandı.

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