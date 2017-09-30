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Doğubayazıt'ta koyun otlatan çocuk ölü bulundu

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde, 13 yaşındaki çoban Cumali Pugar'ın cesedi, derede bulundu.

  • DHA
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Olay, ilçeye 47 kilometre uzaklıkta bulunan Mescit köyünde meydana geldi. Pugar ailesinin 2 çocuğundan küçüğü olan Cumali Pugar, bu sabah koyunlarını otlatmak için evden çıktı. Saat 10.00 sıralarında çoban arkadaşı, Cumali Pugar'ı köyü yakınında bulunan derenin içinde ölü buldu. Haber verilmesi üzerine aile ve köylüler derenin olduğu alana gitti. Pugar´ın annesi ve akrabaları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Jandarma ekiplerinin incelemesi sonrası Pugar´ın cenazesi Doğubayazıt Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili şoruşturma başlatırken, Pugar´ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

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