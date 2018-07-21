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Doğubayazıt’ta PKK’lı teröristler 4 aracı ateşe verdi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde bir grup PKK'lı terörist 2'si tır 4 aracı ateşe verdi.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi ile Van’ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı bölgesinde PKK’lı teröristler yolu trafiğe kapatarak araçlarda kimlik kontrolü yaptı. Teröristler 2’si tır toplamda 4 aracı ateşe vererek yaktı. Yakılan araçların dumanı gökyüzünü kaplayarak birçok yerden görüldü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandığı bildirildi.

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