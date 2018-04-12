Doğubayazıt'te bir terörist yakalandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda, bir bölücü terör örgütü mensubu yakalandı.
- AA
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.
Buna göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen istihbarata dayalı operasyonda bir terörist yakalandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsal alanda sürdürülen operasyonda, güvenlik güçlerince yürütülen arazi aramasında bir el yapımı patlayıcı imha edildi.
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