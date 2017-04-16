Doğu'da 'evet' kararı kutlanıyor

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkmasının ardından Van, Muş, Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Bingöl, Siirt, Şırnak ve Batman'da çok sayıda vatandaş kutlama yaptı.

Resmi olmayan sonuçlara göre halk oylamasından "evet" çıktığının belirlenmesiyle vatandaşlar, AK Parti İl Başkanlıkları önünde kutlama yapmaya başladı.

Van'da, ellerindeki Türk bayrakları ve "evet" flamalarıyla AK Parti İl Başkanlığı binası önüne gelenler, "Biji serok Erdoğan", "Recep Tayyip Erdoğan", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Araçlarıyla korna çalarak şehir turu atanlar, sonuçtan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kutlamalara katılan AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "evet" kampanyasına destek verenlerin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde sadece son 15 yılın değil, son yüz yılın en büyük zaferini elde ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin zincirlerini kırarak önündeki engelleri teker teker aşacağı bir sonuç elde edildiğini belirten Kayatürk, şunları söyledi:

"Çok mutluyuz. Van'da da yüzde 40-45 oranında oyumuzu arttırdık ama buna az seviniyoruz. Bizi sevindiren şey, bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti halkının istediği yöneticiler tarafından yönetiliyor olacağıdır. Türkiye Cumhuriyeti halkı kimi isterse artık o cumhurbaşkanı olacak. Türkiye başkanlık sistemine geçmiştir. Milletimize, İslam alemine ve bütün mazlumlara hayırlı olsun."

Muş

Muş'ta da vatandaşlar, resmi olmayan sonuçlara göre "evet" kararının çıkmasını davul ve zurnalar eşliğinde halay çekerek kutladı.

AK Parti İl Başkanlığı önünde toplananlar, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla korna çalarak şehir turu attı.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, halk oylamasına desteklerinden dolayı kent sakinlerine teşekkür etti.

Çok başarılı bir seçim kampanyası yürüttüklerini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Yeni anayasanın ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Muş ve Türkiye elinden geleni yaptı. Muşlu kardeşlerimize minnettarız. Yeni anayasa yeni Türkiye'ye hayırlı olsun. İnşallah güzelliklere vesile olacaktır. Bundan umutluyuz ve gayret edeceğiz. Muş'ta beklediğimiz sonucu aldık. İster 'evet' verin ister 'hayır' verin herkes bizim vatandaşımızdır."

Diyarbakır

Diyarbakır'da vatandaşlar, merkez Kayapınar ilçesi Urfa yolu üzerinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı önünde toplandı.

Davul zurna eşliğinde halay çeken kalabalık, Kürtçe ve Türkçe "Başkan Erdoğan" sloganları attı.

Yoldan geçen bazı vatandaşlar da araçlarının kornasını çalarak kutlamaya destek verdi.

Mardin

Mardin'de vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, "evet" flamaları ile AK Parti İl Başkanlığı önünde bir araya geldi.

Araçlarını Türk bayrakları ve "evet" flamaları ile süsleyen vatandaşlar, caddelerde sevinç gösterisinde bulundu.

AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Mardin genelinde çok şükür terör mağdurları vatandaşlarımız da gücünü göstermiştir." dedi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Zeynep Alkış ise seçimlerin Türkiye'ye hayırlar getirmesini diledi.

Vatandaşların değişime "Evet" dediğini kaydeden Alkış, "Halk oylamasında çıkan bu sonuçla bölgede çukur siyasetinin etkili olmadığını, vesayetlerin kırıldığını görmekteyiz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, Mardin'in halk oylamasında elinden geleni yaptığını belirterek, "Yaklaşık olarak 2 ay boyunca dur durak bilmeden çalıştık. Mardin'de elde ettiğimiz tablo güzel bir tablo. Yarının Türkiyesi bugünün Türkiyesi gibi olmayacak. Türkiye, artık daha güçlü ve huzurlu bir ülke olacak." dedi.

Batman

Batman'da vatandaşlar, AK Parti İl Başkanlığı önünde kutlama yaptı. Ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan kalabalık, çeşitli sloganlar attı.

Turgut Özal Bulvarı'nda Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, şehir turu attı.

Bingöl

Vatandaşlar, Bingöl'de Yenişehir Mahallesi Genç Caddesi'nde bulunan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önünde toplandı.

Araçlarıyla konvoy oluşturarak şehir turu atan vatandaşlar, halk oylamasının sonucunun sevincini yaşadı.

Siirt

Siirt'te vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Çeşitli sloganlar atan vatandaşlar, havai fişeklerle halk oylamasının sonucunu kutladı. Bazı vatandaşlar araçlarla konvoy oluşturdu.

Elazığ

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yaptı. Meydanda kurulan platformda vatandaşlara seçim müzikleri dinletildi.

Meşalelerin yakıldığı meydandaki kutlamaya, bazı vatandaşlar yöresel kıyafetleriyle katıldı.

Şırnak'ta Yeni Mahalle Karayolları Kavşağı'nda toplanan vatandaşlar, halay çekti. Havai fişek gösterisinin yapıldığı kutlamada, konvoy oluşturulan araçlarla şehir turu atıldı.

Malatya

AK Parti Malatya İl Başkanlığında sonuçları takip eden çok sayıda partili, oyların büyük bir bölümünün açıklanmasının ardından bina önüne çıkarak, sevinç gösterisinde bulundu.

Ellerinde Türk bayrağı ve AK Parti flamalarıyla parti binası önünde halay çeken vatandaşlar, meşale yakarak kutlama yaptı.

Partide sonuçları takip eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bina önüne çıkarak, vatandaşları selamladı. Tüfenkci, verilen destek için halka teşekkür etti.

Vatandaşlar, daha sonra konvoy oluşturarak, şehir turu attı. Şehir merkezinde ise toplanan çok sayıda vatandaş, "Recep Tayyip Erdoğan" gibi sloganlar atarak, ellerinde bayraklarla kutlama yaptı.

Şanlıurfa

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında sonuçların belirlenmesinin ardından Şanlıurfa'da toplanan vatandaşlar, sevinç gösterisinde bulundu.

Atatürk Bulvarı'ndaki Rabia Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda vatandaş, davul zurna eşliğinde eğlenip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı.

Bulvarda araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu atan vatandaşlar, resmi olmayan halk oylaması sonuçlarına göre sandıktan "evet" çıkmasının sevincini yaşadı.

Öte yandan, Suriyeli sığınmacılar da kutlamalara eşli etti.

Kahramanmaraş

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında sonuçların belirlenmesiyle Kahramanmaraş'ta vatandaşlar meydanları doldurarak davul zurna eşliğinde kutlama yaptı.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığında sonuçları partililerle takip eden eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri ile ilçe parti yöneticileri ve belediye başkanları, kentte oyların tamamlanmasının ardından bina önündeki tıra çıkarak konuşma yapıp, sevinç gösterisinde bulundu.

Ellerinde Türk Bayrağı ve AK Parti flamalarıyla parti binası önündeki vatandaşlar da çalınan müziklere ritim tutup halay çekti. Bu sırada kent meydanlarını dolduran vatandaşlar, daha sonra konvoy oluşturarak şehir turu attı. Vatandaşların Recep Tayyip Erdoğan atkısı ve resimlerini taşıdığı görüldü.

Gaziantep

Gaziantep'te de resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından çok sayıda vatandaş araçlarla şehir merkezinde klakson çalarak konvoy oluşturdu.

Kentteki kutlamaların merkezi ise AK Parti il binası oldu. İl binasındaki ses sistemlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarının duyurulduğu bölgedeki vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla sevinç gösterisinde bulundu.

Zaman zaman slogan atan vatandaşlar, İpekyolu'ndan geçen araçları durdurarak sevinçlerini paylaştı. AK Parti il binası çevresindeki yoğunluk nedeniyle, İpekyolu'ndaki trafik akışında da bazı zamanlarda aksamalar yaşandı. Bazı vatandaşların araçlarının ses sistemini açarak halay çektikleri de görüldü.

Adıyaman

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında sonuçların belirlenmesinin ardından Adıyaman'da toplanan vatandaşlar, sevinç gösterisinde bulundu.

Sümer Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda vatandaş, davul zurna eşliğinde eğlenip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı.

Atatürk Bulvarı'nda araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu atan vatandaşlar, halk oylamasının resmi olmayan sonuçlarına göre sandıktan "evet" çıkmasının sevincini yaşadı.

Kilis

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında sonuçların belirlenmesinin ardından Kilis’te toplanan vatandaşlar, sevinç gösterisinde bulundu.

AK Parti Kilis İl Başkanlığında sonuçları takip eden çok sayıda partili, oyların büyük bir bölümünün açıklanmasının ardından yaklaşık 300 araçla şehir turu attı.

Vatandaşlar, resmi olmayan halk oylaması sonuçlarına göre sandıktan "evet" çıkmasının sevincini yaşadı.