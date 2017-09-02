Doğum sırasında ölüm iddiasına soruşturma başlatıldı

Denizli’nin Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'nde yaşayan ve doğum sancılarının başlaması üzerine 19 Ağustos’ta Denizli Devlet Hastanesi'nde doğum yaptıktan 13 gün sonra hayatını kaybeden Şirvan Yalçın ile ilgili açıklama yapıldı. Denizli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, konunun basın yayın organlarında çıktığı gibi gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Denizli’de 9 aylık hamile olan ve sancılarının başlaması üzerine 19 Ağustos’ta kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde normal doğumla 3 kilo 810 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdikten sonra yoğun bakıma alınan ve 01.09.2017’de yaşamını yitiren 36 yaşındaki Şirvan Yalçın’ın ölümünde ihmal iddiası bulunulmuş. Eşi tarafından hastane personelinin yemekte olması nedeniyle eşinin kendi başına doğum yapmak zorunda kaldığı, bebeğinin de havasız kalması nedeniyle beyinde hasar oluştuğu iddia edilmiştir” denildi.

Doğum sırasında kadının kanamasının çok olduğu için rahminin alındığı, çocukta solunum sıkıntısı olması nedeniyle PAÜ’ye sevk edildiği belirtilen açıklamanın devamında, “36 yaşındaki hasta Şirvan Yalçın, riskli gebelik ve polihidramnios teşhisiyle 19 Ağustos tarihi saat 13.05’te Denizli Devlet Hastanesi doğum servisinde kadın doğum uzmanı ve 2 ebe eşliğinde normal doğuma alınmıştır. Doğum sonrası bebekte solunum sıkıntısı izlenmesi üzerine çocuk uzmanının önerisi ile bebeğin Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi yenidoğan yoğun bakıma sevki yapılmıştır. Anne Şirvan Yalçın doğum sonrası kanamasının çok olması nedeniyle kadın doğum uzmanları, perinatoloji uzmanı, kalp damar cerrahisi uzmanı, üroloji uzmanından oluşan bir ekip tarafından opere edilmiştir. Rahmi alınarak kanaması durdurulan hasta, ameliyat sonrası takipte dissemine intravasküler koagülasyon gelişmesi, aferez trombosit gibi kan ürünlerine ihtiyaç duyulması ve hematoloji uzmanının da bulunduğu bir üst basamakta takibinin uygun olması gerekçesiyle Pamukkale Üniversitesi Yoğun Bakımına sevk edilmiştir. 10 gün Üniversite Yoğun Bakımdaki tedavisi esnasında hasta Şirvan Yalçın Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde hayatını kaybetmiştir” ifadelerine yer verildi.

Kadının iddia edildiği gibi daha önce hastaneye başvurmadığı ve genel sekreterlik tarafından konu hakkında soruşturmanın başlatıldığı belirtilen açıklamada şunlara yer verildi: “Haberde iddia edildiğinin aksine hastanın doğumhanede yalnız doğum yaptığı başında hekim ve sağlık personeli bulunmadığı iddiaları doğru değildir. Doğumu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanından alınan bilgiye göre hasta Şirvan Yalçın’ın genetik tarama testlerinin daha önce yapılmadığı ve Denizli Devlet Hastanesi’ne hiç başvurmamış olduğu tespit edilmiştir. Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından konuyla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmıştır. Merhumeye Allah'tan rahmet dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur.”