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Doğum yapan HIV'li kadına doktorların skandal tepkisi için soruşturma

Sağlık Bakanlığı, skandal üzerine harekete geçti. HIV'lı kadının sezeryanla doğumuna doktorların girmeyi kabul etmemesiyle ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Diyarbakır'da HIV taşıyan kadının ameliyatına girilmemesine ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sağlık meslekleri kurulumuz gerekli adımları atacaktır. Tedaviden kaçınmak veya hasta seçmek hekimlik etiğiyle bağdaşmıyor" denildi.
 
Sağlık Bakanlığı, HIV taşıyan kadının ameliyatına girilmemesine ilişkin, Sağlık Meslekleri Kurulu'nun görev, sorumluluk ve yetkileri çerçevesinde gerekli adımları atacağını açıkladı.
 
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle; medyada, "HIV'li olduğu için ameliyat edilmedi" başlığıyla yer alan haberleri Bakanlığın yakından takip ettiği vurgulanarak şöyle denildi:
 
"Bakanlığımız söz konusu iddialarla ilgili olarak Sağlık Meslekleri Kurulu'muzun görev, sorumluluk ve yetkileri çerçevesinde gerekli adımları atacaktır. Ancak Kurulumuzun çalışma usulleri gereği öncelikle ilgili üniversite tarafından gerekli inceleme ve soruşturmalar yapılarak sonucun, Sağlık Meslekleri Kurulumuza intikal ettirilmesi gerekmektedir. Sağlık Meslekleri Kurulumuz, bu safhaların tamamlanmasının ardından gerekli çalışmaları yapacaktır."
 
"Sağlık Bakanlığı olarak, tedaviden imtina etmek veya hasta seçmek gibi hekim meslek etiğiyle bağdaşmayan davranışları tasvip etmiyor; bu ve benzer davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımların uygulanacağının kamuoyunca bilinmesini istiyoruz."
 

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