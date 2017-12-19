Doktor Başkandan dünyaya insanlık dersi

Türkiye’nin ilk çocuk doktoru belediye başkanı olan Dr. Nevzat Doğan, İHH İnsani Yardım Vakfı Kocaeli İl Temsilciliği ve Memur-Sen ile birlikte Arakan’daki katliamdan kaçarak Bangladeş’e sığınanlara destek olmak için yaklaşık 8 bin kilometre uzaklıktaki mülteci kamplarını ziyaret etti. Doğan, binlerce kilometre uzaklıktaki Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrindeki Bagona, Shafiullah Kata ve Jamali mülteci kamplardaki dram karşısında oldukça duygulandı.

TÜRKİYE MAZLUMLARIN YANINDA

Çoğu çocuk binlerce kişinin kaldığı kamplardaki manzaranın kendisini medeni olarak gören ülkelere ders olması gerektiğini söyleyen Başkan Doğan, “ Türkiye olarak dünyanın neresinde bir mazlum, yardıma muhtaç kimse varsa onlara kol kanat geriyoruz. Arakan’daki zulümden kaçarak Bangladeş’teki kamplara sığınan Müslüman kardeşlerimize de sahip çıkıyoruz. TİKA olarak bu kamplarda güzel işler yapıyoruz. Hükümetimiz Müslüman kardeşlerimiz için her türlü imkanı sağlarken bizde yerel yöneticiler olarak maddi ve manevi destekte bulunmanın çabasındayız. Kamplarda gördüğümüz manzara yüreğimizi yaktı.

ÇOCUKLAR AĞLAMASIN, HEP YÜZLERİ GÜLSÜN

Çocukların, bebeklerin ulusu olmaz, hepsi masumlar. Her zaman olduğu gibi yine zulümden, insanlık ayıbından en çok çocuklar zarar görüyor. Hangi ırktan, dinden olursa olsun çocuklara ağlamak değil gülmek yaraşır. Burada onları biraz olsun mutlu edip yüzlerini güldürebildiysek bizim için bundan daha büyük mutluluk olamaz. Kamplarda bir insanlık dramı yaşanıyor. Dünyanın, Avrupa’nın gözü önünde ayaklarında ayakkabısı bile olmayan binlerce insan hayatta kalma mücadelesi veriyor. Vatanlarından yurtlarından olan bu insanlara yine Türkiye olarak bizler sahip çıkıyoruz. Sözde ihsan hakları savunucusu ülkeler bizim yaptığımız destek ve yardımlardan utanırlar da bu insanlara bir az olsun sahip çıkıp yardım gönderirler.” şeklinde konuştu. Doğan, mültecilere yardım malzemesi dağıtıp gün boyunca onlarca çocuğu muayene etti.