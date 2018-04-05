Aile Hekimi doktor Dr. Akdeniz doğum günü pastasını yedikten 9 saat sonra kalbine yenildi
Aydın'nın Koçarlı ilçesinde aile hekimi olarak çalışan ve doğum gününde hayatını kaybeden 54 yaşındaki Dr. Selami Akdeniz Aydın Devlet Hastanesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Doğum günü pastasını yedikten 9 saat sonra rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede, kalp krizi geçirdiği anlaşılan Dr. Akdeniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- AA
Koçarlı Toplum Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak çalışan evli ve bir çocuk babası Akdeniz, dün doğum gününü arkadaşlarıyla kutladı. Kutlamanın ardından rahatsızlanan Akdeniz ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Akdeniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Akdeniz için daha önce görev yaptığı Aydın Devlet Hastanesi Başhekimlik binası önünde bir tören düzenlendi.
Törene, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aslı Candal, Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Refik Kunt, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.
Dr. Akdeniz'in cenazesi Emir Sultan Camisi'nde kılınan namazın ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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