Doktorlara yönelik mecburi hizmet uygulaması 2023'te kaldırılacak Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 'Yaptığımız insan kaynağı çalışmalarına göre 2023 yılında pratisyen hekim açığımız tamamlanmış oluyor, açığımız kalmayacak. O nedenle pratisyen hekim arkadaşlarımızdan mecburi hizmeti kaldıracağız 2023’te.'