Doktorlara yönelik mecburi hizmet uygulaması 2023'te kaldırılacak
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 'Yaptığımız insan kaynağı çalışmalarına göre 2023 yılında pratisyen hekim açığımız tamamlanmış oluyor, açığımız kalmayacak. O nedenle pratisyen hekim arkadaşlarımızdan mecburi hizmeti kaldıracağız 2023’te.'
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