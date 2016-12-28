"Dokuzuncu gezegen"de karla mücadele

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube ekipleri, yer yer çığ tehlikesinin yaşandığı bölgede yüksekliği bazı kesimlerde 3 metreyi bulan karları temizleyerek, yolu hizmete açtı.

Bölgede uzun süren çetin kış nedeniyle "Dokuzuncu gezegen" olarak bilinen ilçenin 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde, 17 iş makinesi ve 34 kişilik ekip karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

- "Gece gündüz demeden çalışıyoruz"

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Görentaş Şube Şefi Faruk Çeliker, yaptığı açıklamada, Karabet Geçidi'nin kar yağışı, tipi ve görüş mesafesinin az olması nedeniyle iki gündür ulaşıma kapalı olduğunu belirtti. Çeliker, "Ekiplerimizin gece gündüz demeden çalışmaları sonucunda sabah saatlerinde yolu tekrar hizmete açtık. Yolun açılmasının hemen ardından yollarda genişletme çalışmalarına 7 iş makinesi ve 14 kişilik ekibimizle devam ediyoruz." dedi.

- "Çığ riski yaşıyoruz"

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Bahçesaray Şube Formeni Nizamettin Kızıltaş da 10 iş makinesi ve 20 kişilik ekiple yolun kapanmaması için çalıştıklarını ifade etti.

Kızıltaş, çalışmaların yürütüldüğü bölgede çığ riski yaşandığını ifade ederek, ekiplerinin dün çığ altında kalmaktan kurtulduğunu anlattı. Kızıltaş, "Ama her ne olursa olsun vatandaşlarımızın ulaşımının sağlaması için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

İlçe sakinlerinden Selim Alaca, yolun iki gündür kapalı olması nedeniyle iş yerini açamadığını dile getirerek, "Geçmiş dönemlerde bu yol 6 ay kapalı kalırdı. Bu yıl ise Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmasıyla 2 günde açıldı. Bu hızlı çalışmaları ve çabalarından dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.