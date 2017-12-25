Dolabında el bombası bulunan FETÖ sanığı polise hapis cezası

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında açılan davada yargılanan eski özel harekat polisine, el bombası bulundurmaktan 3 yıl 9 ay, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, meslekten ihraç edilen tutuklu Hasan Avşar ile avukatı hazır bulundu.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'tan mesajlaştığı, Bank Asya hesabını aktif kullandığı, FETÖ ile irtibatı ve iltisakı değerlendirilen Kimse Yok mu Derneğine yardım yaptığı, Özel Harekat Şubesindeki dolabında el bombası bulundurduğu öne sürülen sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten Avşar, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığa, dolabında patlayıcı madde muhafaza etmekten 3 yıl 9 ay hapis, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.