Dolandırıldığını canlı yayında açıkladı: Bir şişe suya 15 bin TL ödedim

Karadeniz FM'de Emre Tuncer'in hazırlayıp sunduğu "Gecelik" adlı programda dinleyicileri şaşkına uğratan bir dolandırıcılık olayı gündeme geldi.

Canlı yayına telefonla bağlanan Serkan Y. adlı dinleyicinin, çocukluk aşkına ulaşabilmek için her şeyi yaptığını, platonik bir aşk yaşadığını, bir türlü sevdiği kadını kendisiyle evlenmeye ikna edemediğini ve en son çare olarak büyü yaptırmaya karar verdiğini söylemesi üzerine yayında gergin anlar yaşandı.

Serkan Y.’nin davranışını eleştiren ve uygulamaya çalıştığı yöntemin, evliliğe gönüllü olmayan kişiyle zor kullanarak evlenmeye çalışmak olduğunu belirten Emre Tuncer, Serkan Y.’nin bir pet şişe su için 15 bin TL ödediğini ve toplamda 20 bin TL dolandırıldığını iddia etmesi üzerine medyum N.G. ile canlı yayında görüşeceğini belirtti. İnternet üzerinden yapılan araştırma sonucunda medyum N.G. ile ilgili bir çok şikayetin olduğu da ortaya çıktı.

Programda tansiyonun yükseldiği anlar ise Emre Tuncer’in canlı yayında medyum N.G.’yi arayıp, annesinin inatçı olduğunu, sevdiği kadınla evlenmesine bir türlü izin vermediğini ve bu olayı büyü ile çözmek istediğini söylemesi ile başladı. Konuşmanın başında yüz yüze görüşelim diyen medyum N.G., Emre Tuncer’in ısrarı üzerine telefonda olayın nasıl ilerleyeceğini aktardı.

Zaman zaman garip sesler çıkartan, etkileyici olmak için çeşitli sözler söyleyen ve başka dünyadan çalışanlarının olduğunu iddia eden N.G., Emre Tuncer’den 10 bin TL istedi. Bu tarz işlerin onun için kolay olduğunu, bu işlerde ondan iyisinin olmadığını söyleyen N.G., istediği zaman uçabildiğini de belirtti. Ücret konusu üzerine indirim isteyen Tuncer ile medyum arasında pazarlık konuşmaları gerçekleşti ve medyum N.G., “Maliyetim çok. Sana yine ucuz söyledim. Normalde sanatçılarla çalışıyorum. Onlara çok daha yüksek söylüyorum.“ diye tepki gösterdi.

Konuşmanın ilerleyen bölümlerinde ise Emre Tuncer, medyum N.G.’ye yöneltilen dolandırıcılık iddialarını sormaya başladı. Bunun üzerine medyum N.G. sinirlenerek hakaret içeren sözler sarf etti. Emre Tuncer’in, medyum N.G. ile Serkan Y.’yi karşılıklı konuşturma çabaları ise N.G.’nin yayını terketmesi ile sonuçlandı. medyum N.G.’nin kendisini dolandırdığını ve büyü bahanesiyle 20 bin TL’sini aldığını söyleyen Serkan Y.’ye avukat konusunda destek de vereceğini belirten Emre Tuncer, toplumun inanç ve değerleri üzerinden bu şekilde para kazanmaya çalışan ve insanların umutlarını sömüren bu inanç tacirlerine karşı mücadeleye devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Dinleyenlerin yorumlarıyla eşlik ettiği programda, birçok kişinin bu tarz yöntemlerle dolandırıldığı da anlaşıldı.