Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Doların kaderi bu gece belli olacak

Küresel piyasalar, bu gece ABD başkanlığını devralacak olan Donald Trump'ın yapacağı konuşmaya odaklandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Donald Trump, bugün saat 20.00'de başlayacak törende, ABD'nin 45'inci başkanı olarak yemin edecek ve ardından bir konuşma yapacak. Trump'ın, konuşmasında, ekonomik planlarına ilişkin detaylar verebileceği tahmin ediliyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın dün ve önceki günkü açıklamalarının ardından dolar endeksindeki yükseliş çabasının sınırlı kaldığına dikkati çekerek, Trump'ın ekonomiye ilişkin vermesi muhtemel detayların piyasa fiyatlamaları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Dün dolar endeksi, 101,7'ye yükselmesinin ardından bu seviyelerde tutunamadı ve düşüşe geçti. Bugün Asya piyasalarında düşüş eğilimini sürdüren dolar endeksi, 101'in altını görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise Yellen'ın açıklamaları ile iki günlük yükselişinin ardından bugün yüzde 2,46'da dengelendi. Dow Jones endeksi dün düşüşünü üst üste 5'inci işlem gününe taşıdı ve günü yüzde 0,34 azalışla tamamladı, S&P 500 endeksi yüzde 0,36, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,28 geriledi.

Analistler, bugün veri gündeminin görece zayıf olduğunu, ABD'de Trump'ın yapacağı konuşma öncesinde piyasaların hafta boyunca etkili olan dalgalı seyrini sürdürebileceğini belirtti. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul Emniyetine roketatarlı saldırı

İstanbul Emniyetine roketatarlı saldırı

Dünyanın en hızlı otomobili tanıtıldı

Dünyanın en hızlı otomobili tanıtıldı

Obama 2922 gün sonra görevini tamamladı

Obama 2922 gün sonra görevini tamamladı

Dağı delip lüks ev yaptı

Dağı delip lüks ev yaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA