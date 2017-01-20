Doların kaderi bu gece belli olacak

Donald Trump, bugün saat 20.00'de başlayacak törende, ABD'nin 45'inci başkanı olarak yemin edecek ve ardından bir konuşma yapacak. Trump'ın, konuşmasında, ekonomik planlarına ilişkin detaylar verebileceği tahmin ediliyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın dün ve önceki günkü açıklamalarının ardından dolar endeksindeki yükseliş çabasının sınırlı kaldığına dikkati çekerek, Trump'ın ekonomiye ilişkin vermesi muhtemel detayların piyasa fiyatlamaları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Dün dolar endeksi, 101,7'ye yükselmesinin ardından bu seviyelerde tutunamadı ve düşüşe geçti. Bugün Asya piyasalarında düşüş eğilimini sürdüren dolar endeksi, 101'in altını görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise Yellen'ın açıklamaları ile iki günlük yükselişinin ardından bugün yüzde 2,46'da dengelendi. Dow Jones endeksi dün düşüşünü üst üste 5'inci işlem gününe taşıdı ve günü yüzde 0,34 azalışla tamamladı, S&P 500 endeksi yüzde 0,36, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,28 geriledi.

Analistler, bugün veri gündeminin görece zayıf olduğunu, ABD'de Trump'ın yapacağı konuşma öncesinde piyasaların hafta boyunca etkili olan dalgalı seyrini sürdürebileceğini belirtti.