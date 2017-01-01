Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı 1 saat 40 dakika sürdü
İstanbul'daki terör saldırısı ile ilgili, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında düzenlenen toplantı sona erdi.
- AA
Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, basına kapalı olarak 1 saat 40 dakika sürdü.
Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı.
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