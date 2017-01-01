Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı 1 saat 40 dakika sürdü

İstanbul'daki terör saldırısı ile ilgili, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında düzenlenen toplantı sona erdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
x

Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, basına kapalı olarak 1 saat 40 dakika sürdü.

Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yeni yıla eksi 10 derecede nöbet tutarak giriyorlar

Yeni yıla eksi 10 derecede nöbet tutarak giriyorlar

Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi

Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi

Herkül Mağarası ziyaretçi akınına uğruyor

Herkül Mağarası ziyaretçi akınına uğruyor

Başbakan Yıldırım Öncüpınar'da mültecilere hitap etti

Başbakan Yıldırım Öncüpınar'da mültecilere hitap etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA