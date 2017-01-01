Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı

Bakan Müezzinoğlu'dan flaş promosyon açıklaması

Müezzinoğlu: Emekli Sandığı'ndan emekli maaşı alan her dosya muhatap olduğu karşılığındaki rakamı mutlaka alacaktır. Emeklilerimiz bu rakamı hangi bankadan almak istiyorlarsa o bankalardan alacaklardır. Hiçbir emeklimiz 'Ben maaş promosyon hakkımı alamıyorum.' diyemeyecek.