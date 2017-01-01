Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
İstanbul'daki terör saldırısı ile ilgili, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında düzenlenen toplantı başladı.
- AA
Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.
Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katılıyor.
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