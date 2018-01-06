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Domates yüklü TIR'da 57 kilo eroin bulundu

MERSİN'de polis tarafından domates yüklü bir TIR'da yapılan aramada, Irak'tan getirilerek Avrupa'ya gönderilmesi planlanan 56 kilo 957 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, istihbaratı değerlerinden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, domates yüklü bir TIR'ı takibe aldı. Aracı, merkez Akdeniz ilçesi D-400 Karayolu Deliçay mevkiindeki denetim noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramada, dorsenin alt kısmına özel olarak yapılmış, sağlı ve sollu iki ayrı tünel şeklindeki zula tabir edilen gizli bölmede 112 paket halinde 56 kilo 957 gram eroin ele geçirdi. Irak'tan getirilerek Avrupa ülkelerine gönderilmesi planlanan eroinle ilgili olarak araç sürücüsü gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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