Domino’s Pizza inovasyon yatırımlarında hız kesmiyor

Geçtiğimiz yıl açtığı yeni restoranlarıyla tüm Türkiye’de toplam 488 noktaya ulaşan Domino’s Pizza, bir yılda tam 37 milyon pizza sattı ve yüzde 10 olan sektör ortalamasını aşan bir büyüme elde etti. Markanın bu yılki hedefi büyüme anlamında yine aynı seviyeleri yakalamak. Domino’s Pizza Türkiye Genel Müdürü Aslan Saranga, markanın bu başarısının ardında, kaliteli ve ulaşılabilir pizzalarının yanı sıra, pazarlamadan ürün geliştirmeye, operasyonel verimlilikten dijital satış kanallarına her alanda benimsedikleri inovatif bakış açısının yattığını belirtiyor. Marka bu yılı da, teknolojiden faydalandığı yeni sipariş kanalları, dikkat çekici kampanyalar ve 3 yeni ürün ile karşılıyor.

Dijital kanalların yatırım bütçesini artırdı

Domino’s Pizza Türkiye Genel Müdürü Aslan Saranga’nın verdiği bilgiye göre, 2016 yılında markanın evlere servis cirosunun önemli bir kısmını dijital kanallar oluşturdu. Saranga bu alanda büyük projelere imza atacaklarının ipucunu veriyor: “Bu yıl dijital kanallara ayrılan yatırım bütçemizi artırıyoruz. Artık sadece web ve mobil uygulama değil, sosyal ve interaktif bütün mecralarda inovatif projeler geliştiriyoruz.”

Düşünce hızında pizza siparişi şimdi Facebook Messenger üzerinden

Domino’s Pizza, geçen yıl tanıttığı Tek Tık teknolojisi ile karnı açken sabrı azalan müşterilerine düşünce hızında sipariş imkanı sunmaya başlamıştı. Domino’s Pizza’nın mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden kullanılabilen bu özellik ile pizzaseverler acıktıkları anda, oyun oynarken, arkadaşlarla vakit geçirirken, iş yerindeyken ya da acele içindeyken uzun uzun sipariş detaylarıyla vakit kaybetmeden, saniyeler içerisinde siparişlerini tamamlayabiliyorlar.

Bu hizmet artık sosyal medyada da kullanılabiliyor. Domino’s Pizza için özel geliştirilen chat bot, Facebook Messenger üzerinden sipariş vermeyi mümkün kılıyor. Böylece sipariş süreci sadece kolay ve hızlı olmakla kalmıyor, keyifli bir hale de geliyor.

Domino’s Pizza’ya ulaşmak için bir emoji yeter

Facebook Messenger üzerinden sipariş vermek için kullanıcılar Domino’s Pizza’nın hesabına direkt mesajla pizza emojisi gönderiyor, sonrasında Domino’s Pizza hesaplarına önceden tanımladıkları Tek Tıkla Sipariş seçeneklerinden birini chat bot üzerinden seçiyor. Ayrıca, “Siparişimi takip et” diyerek bot üzerinden gelen mesajlarla siparişinin durumu hakkında adım adım bilgi alabiliyor.

“Tıkla Beklemeden Al” ile şubeye gittiğinde pizzan hazır

Domino’s Pizza Türkiye, dijital dünyanın sunduğu kolaylıkları, farklı satış kanallarıyla birlikte düşünerek, hem operasyon verimliliği alanında başarı sağlıyor hem de müşterilerine bütüncül bir deneyim sunuyor. Bugün kullanıcılar markanın web sitesi, mobil sitesi ve mobil uygulamalarına girerek, Gel-Al özel fırsatlarından istediğini seçiyor. Sonrasında pizzayı teslim almak istediği şubeyi belirtiyor. Siparişler tam olarak müşterinin istediği vakitte hazır ediliyor. Böylece “Tıkla Beklemeden Al” ile pizzaseverler, şubeye gittiklerinde hazır olan pizzalarını beklemeden alıyor.

7 farklı çeşit pizza 7,90 TL’den başlayan fiyatlara

Domino’s Pizza Türkiye fiyatlarını herkes için ulaşılabilir kılmak adına da cesur adımlar atıyor. Aslan Saranga, pizza severlere çok uygun fiyatlarla servis vermeyi sürdüreceklerini belirtiyor: “2017’de müşterilerimiz, Gel-Al’da 7,90 TL’den başlayan fiyatlarla çeşit çeşit Domino’s pizzalara ulaşabilecekler. Tam 7 farklı çeşit pizza içinden dilediklerini seçebilecekler.”

3 yeni lezzet ile Domino’s ailesi genişliyor

Marka ayrıca ürün geliştirme alanına yatırım yaparak, müşterilerine her yıl pek çok farklı tat sunuyor. Yeni yılla birlikte menüye 3 yeni yan ürün eklendiğini belirten Saranga sözlerini, “Baharatlı ve Mısırlı Çıtır Tavuk Toplarının yanı sıra, Mozaik Pasta da artık menümüzün bir parçası. Müşterilerimize kaliteli ve lezzetli tatlar sunarak, her an beklentilerin ötesinde olmaya önem veriyoruz” şeklinde sürdürüyor.

Ulaşılabilir fiyatlarla ailelere, teknolojik yatırımlarla gençlere ulaşıyor

Saranga yıl içerisinde benzer uygulamalara devam edeceklerinin sinyalini veriyor: “Ulaşılabilir fiyatlar ve lezzetli pizzalar ile ailelere, teknolojik yatırımlar ile gençlere ulaşıyoruz. Facebook ve diğer sosyal mecra platformlarındaki potansiyelin farkındayız. Yenilikçi süreçlerimizi “Domino’s Her Yerde” sloganıyla müşterilerimizin kullanımına sunacağız.”