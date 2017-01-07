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'Dön' çağrısına uymayan vatandaşlıktan çıkarılacak

OHAL kapsamında 3 yeni KHK yayımlandı. Buna göre 'yurda dön' çağrısına uymayan kişi vatandaşlıktan çıkarılmış olacak.

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Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 no'lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yeni KHK'larla birlikte yurtdışına kaçan FETÖ'cülerle ilgili çok önemli bir değişiklik yapıldı.

Alınan karara göre, 'Yurda dön' çağrısına uymayan kişi vatandaşlıktan çıkarılacak.

 

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