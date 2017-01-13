Donald Trump'a Obama yönetiminden İran tavsiyesi

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, "kırmızı çizgisi aşılan" Başkan Barack Obama yönetiminin Suriye politikasına yönelik eleştirilere ilişkin, "Uluslararası toplumda güçlü bir yere sahip olan bütün ülkelerin kararlarının mercek altına alınması gerek." dedi.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta Beyaz Saray'daki koltuğuna oturmasıyla görev süresi dolacak olan Power, BM Genel Merkezi'nde son basın toplantısını düzenledi.

Power, ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye politikasına yönelik eleştirilere ilişkin, Uluslararası toplumda güçlü bir yere sahip olan bütün ülkelerin kararlarının mercek altına alınması gerek." ifadesini kullandı.

Rejimin kimyasal silah kullanmasıyla Obama'nın "kırmızı çizgisinin aşılmasına" rağmen Suriye konusuna karşı yeterli duruş sergileyemediği yönündeki bir soruya, "Askeri güç kullanarak ya da hava saldırılarıyla kimyasal silahların Suriye'den çıkarılmasını başaramazdık." yanıtını verdi.

DONALD TRUMP'A İRAN TAVSİYESİ

Power, Trump'ın feshetmek istediği İran ile Batılı ülkeler arasında varılan nükleer anlaşmanın iptal edilmemesine ilişkin de yeni yönetime tavsiyelerde bulundu.

Samantha Power, "İsraili, bölgedeki komşularını tehdit eden, Hizbullah gibi terör örgütlerini destekleyen, Yemen'de ve Suriye'de istikrarsızlığa neden olan İran'ın nükleer silahının olmaması gerek. Bu anlaşmayı muhafaza etmek akıllıca olacaktır." dedi.

BM Güvenlik Konseyinde İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan ve yerleşim planlarına son vermesini talep eden kararın kabul edilmesinin ardından ABD Kongresinin BM fonlarının kesilmesi yönündeki çağrısına ilişkin de değerlendirmede bulunan Power, "BM fonlarının kesilmesi ABD'nin çıkarlarına son derece zarar verir ve bu durum Rusya ve Çin gibi ülkelerin işine gelir." diye konuştu.