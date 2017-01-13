Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Donald Trump'a Obama yönetiminden İran tavsiyesi

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan ABD'ni yeni Başkanı Trump'a tavsiyede bulundu

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, "kırmızı çizgisi aşılan" Başkan Barack Obama yönetiminin Suriye politikasına yönelik eleştirilere ilişkin, "Uluslararası toplumda güçlü bir yere sahip olan bütün ülkelerin kararlarının mercek altına alınması gerek." dedi.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta Beyaz Saray'daki koltuğuna oturmasıyla görev süresi dolacak olan Power, BM Genel Merkezi'nde son basın toplantısını düzenledi.

Power, ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye politikasına yönelik eleştirilere ilişkin, Uluslararası toplumda güçlü bir yere sahip olan bütün ülkelerin kararlarının mercek altına alınması gerek." ifadesini kullandı.

Rejimin kimyasal silah kullanmasıyla Obama'nın "kırmızı çizgisinin aşılmasına" rağmen Suriye konusuna karşı yeterli duruş sergileyemediği yönündeki bir soruya, "Askeri güç kullanarak ya da hava saldırılarıyla kimyasal silahların Suriye'den çıkarılmasını başaramazdık." yanıtını verdi.

DONALD TRUMP'A İRAN TAVSİYESİ 

Power, Trump'ın feshetmek istediği İran ile Batılı ülkeler arasında varılan nükleer anlaşmanın iptal edilmemesine ilişkin de yeni yönetime tavsiyelerde bulundu.

Samantha Power, "İsraili, bölgedeki komşularını tehdit eden, Hizbullah gibi terör örgütlerini destekleyen, Yemen'de ve Suriye'de istikrarsızlığa neden olan İran'ın nükleer silahının olmaması gerek. Bu anlaşmayı muhafaza etmek akıllıca olacaktır." dedi.

BM Güvenlik Konseyinde İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan ve yerleşim planlarına son vermesini talep eden kararın kabul edilmesinin ardından ABD Kongresinin BM fonlarının kesilmesi yönündeki çağrısına ilişkin de değerlendirmede bulunan Power, "BM fonlarının kesilmesi ABD'nin çıkarlarına son derece zarar verir ve bu durum Rusya ve Çin gibi ülkelerin işine gelir." diye konuştu.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
11 PKK'lı terörist öldürüldü

11 PKK'lı terörist öldürüldü

Yeni iPhone'un o özelliği deşifre oldu

Yeni iPhone'un o özelliği deşifre oldu

Mültecilerin Belgrad'da yaşam mücadelesi

Mültecilerin Belgrad'da yaşam mücadelesi

Zeytinburnu'nda bina çöktü

Zeytinburnu'nda bina çöktü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA