Türk savaş gemileri Karadeniz'de Deniz Yıldızı Tatbikatı'na başlıyor

Donanma Komutanlığı sevk ve idaresinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan unsurların katılacağı tatbikat 5 Nisan'a kadar devam edecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın her yıl düzenli olarak icra ettiği tatbikatın maksadı; 'katılan birlik/komutanlıkların görev fonksiyonlarına yönelik harekât imkân ve kabiliyetlerini geliştirmek, harbe hazırlık seviyelerini yükseltmek ve aynı zamanda Karadeniz’de deniz güvenliğinin idamesine katkı sağlamak' olarak açıklandı.

Tatbikat kapsamında ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları tarafından deniz hedeflerine fiilî silah atışları yapılacak. Tatbikata iştirak edecek gemiler Batum/Gürcistan, Novorossisk/Rusya, Odessa/Ukrayna, Köstence/Romanya, Varna/Bulgaristan limanları ile Karadeniz’deki limanları da (İğneada/Kırklareli, Karadeniz Ereğli, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa/Artvin) ziyaret edecek.

(Milliyet)