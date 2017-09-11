Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası ilk duruşması tamamlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 53'ü tutuklu, 13'ü firari 92 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Davanın görüleceği Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde özel olarak yaptırılan 250 kişi kapasiteli salondaki duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlamalarının yöneltildiği sanıkların kimlik tespiti yapıldı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e, Kocaeli Barosu tarafından görevlendirilen avukat da duruşmada hazır bulundu. Gülen'in firari durumda olması ve duruşma salonunda hazır bulunmaması nedeniyle avukatı duruşma salonundan ayrıldı.

TBMM avukatı Mehmet Cevdet Yaşar, davaya müdahil olarak katılmak istendiğini belirten dilekçeyi mahkemeye sundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı Yusuf Sevimli, davanın "Donanma Komutanlığı'ndaki hareketlilik", "Donanmaya bağlı gemilerin seyre açılması", "Cengiz Topel Deniz Hava Üs Komutanlığı" ve "Mahrem imamlar" başlığı altında görüleceğini bildirdi.

Sanık avukatları, mahkeme heyeti başkanının davadan çekilmesini istedi

Sanık avukatları, Sevimli'nin, daha önce sulh ceza mahkemesi hakimi olduğu dönemde, sanıkların tutuklanmasına ya da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdiğini gerekçe göstererek, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 23. maddesi 2. fıkrasında "Aynı işte soruşturma evresinde görev yapmış bulunan hakim, kovuşturma evresinde görev yapamaz" maddesine aykırı olduğunu ileri sürerek, davadan çekilmesini talep etti.

Avukatlar, Sevimli'nin davadan çekilmemesi durumunda reddi hakim talebinde bulunacaklarını belirtti.

Sanık avukatları ayrıca, duruşma salonuna cep telefonuyla girilmesi yasağının kaldırılmasını ve internet imkanı sağlanmasını istedi.

Cumhuriyet Savcısı, avukatların cep telefonuyla duruşma salonuna girilmesi talebi ile 5320 sayılı yasanın 11. maddesinde yer alan, "Ceza Muhakemesi Kanununun 23. maddesinin ikinci fıkrası, Kanunun 163. maddesi hükmü dışındaki hallerde uygulanmaz." hükmü gereğince, mahkeme başkanının davadan çekilmesi yönündeki talebin reddedilmesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, 5320 sayılı yasanın 11. maddesi gereğince, davadan çekilmesi yönündeki talep ile duruşmaya cep telefonuyla girilmesi taleplerinin reddedilmesine karar verdi.

Duruşmayı, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz ile AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan da takip etti.

İddianameden

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "1" numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığında görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 92 şüpheli bulunuyor.

İddianamede Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığında görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığında darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan 29'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.