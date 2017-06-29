Dönemin ordu komutanının emir subayı Sedat Kaya’nın tahliyesine karar verdi

Mahkeme, dönemin 2.Ordu Komutanı Adem Huduti’nin emir subayı Sedat Kaya’nın tahliyesine karar verdi.

Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada savcı ve sanık avukatlardan talepleri alan mahkeme heyeti ara karar öncesi yaklaşık 2,5 saat ara verdi. 20.40’da başlayan duruşmada ara kararları açıklayan Mahkeme Başkanı Vedat Koç, davada yargılanan tutuklu sanıklar karacılar ve havacıların dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Mahkemede tutuklu sanıklar hakkında tutuklama hallerinin devamına karar verilirken Avni Angun hakkında kararın oy çokluğu ile diğer sanıkların ise oy birliği ile alındığı belirtildi.

Mahkeme, darbe girişimi esnasında 2.Ordu Komutanı olan Adem Huduti’nin emir subayı olan Binbaşı Sedat Kaya’nın adli kontrol kararı ile tahliyesine karar verdi.

Önümüzdeki celsede dönemin Van Asayiş Kolordu Komutanı olan 2.Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in tanık olarak dinlenmesi için işlem yapılmasına da karar verdi.

Açıklanan diğer ara kararların ardından mahkeme bir sonraki duruşmayı 11 Eylül tarihine erteledi.