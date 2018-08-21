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Dört boynuzlu koç bin 400 liraya satıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurbanlık pazarına getirilen ve görenleri şaşırtan 4 boynuzlu koyun kısa sürede alıcı buldu.

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Beyler Mahallesi'nde kurulan kurbanlık pazarında arife günü yaşanan hareketliliğe rağmen kurban fiyatlardan dolayı satıcısının da alıcısının da yüzünü güldürmedi.
 
Kayseri'den satmak için 54 küçükbaş kurbanı pazara getiren 65 yıldır hayvan besiciliği yapan Hasan Şanlı, "Sarız cinsi ve bir yaşındaki başının sağında ve sol kısmında ikişer olmak üzere 4 boynuzlu koçu, pazara getirdiğim ilk saatlerde gören ve duyanların ilgisiyle pazarın maskotu oldu. Bin 400 liraya sattım. 65 yılda ikinci kez 4 boynuzlu koça denk geldim" dedi.

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