Dört ile büyük destek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, terör nedeniyle büyük mağduriyet yaşayan bölgelerin yarasının sarılması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Hükümet, terör örgütü PKK'nın çukur terörüyle büyük zararlar verdiği Diyarbakır, Şırnak, Hakkari ve Mardin'de mağdur vatandaşları yalnız bırakmadı.

SUR'DA BÜYÜK DEĞİŞİM

Diyarbakır Sur, Şırnak merkez, Cizre, İdil, Silopi, Hakkari'nin Yüksekova ve Mardin'in Nusaybin ilçelerinde evi terörden zarar gören vatandaşlar için bugüne kadar toplam 800 milyon liralık kira ve eşya yardımı yapıldı. Dört ilde bölgenin hem modern bir görüntüye kavuşması hem de ekonominin canlandırılması için 25 bin konut ve işyeri inşa edildi.

Diyarbakır Sur'da terör operasyonları sırasında 3 bin 695 konut ile bin 378 işyerinin yanı sıra içerisinde Kurşunlu Cami'nin de yer aldığı 150'den fazla tescilli yapı zarar görmüştü. Hükümet "Yaşanabilir Diyarbakır" parolasıyla tarihi dokunun yansıtılması amacıyla Sur için bir kentsel tasarım rehberi hazırladı. Bu kapsamda Gazi ve Melik Ahmet Caddesi'nde bin 378 işyeri onarılırken, Hz. Süleyman ve Ulu Cami çevrelerinin de dahil olduğu 115 dönüm alan yenilendi. Dicle Vadisi'nde 320 dönüm yepyeni bir yaşam alanına dönüştürüldü. Ayrıca toplam 5 bin 637 adet konut üretimine başlanırken, bunlardan 795'i tamamlandı. Bugüne kadar ilçede hak sahiplerine kira ve eşya yardımı olarak 89 milyon lira ödendi.