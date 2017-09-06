Dört üniversiteye 21 öğretim üyesi alınacak

Konuya ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Avrasya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 2 profesör ile 2 doçent alacak.

İstanbul Aydın Üniversitesi, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Tıp fakültelerinde istihdam etmek üzere 3 profesör ile 2 doçent alımı yapacak.

Mustafa Kemal Üniversitesi, Diş Hekimliği, İktisadi ve İdari Bilimler, Tıp, Veteriner ve Ziraat fakültelerinde 6 profesör, 5 doçent istihdam edecek.

TED Üniversitesi ise Eğitim Bilimleri Enstitüsüne 1 profesör alımı gerçekleştirecek.