Dört üniversiteye 21 öğretim üyesi alınacak
Avrasya, İstanbul Aydın, Mustafa Kemal ve TED üniversitelerine toplam 21 öğretim üyesi alınacak.
- AA
Konuya ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Avrasya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 2 profesör ile 2 doçent alacak.
İstanbul Aydın Üniversitesi, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Tıp fakültelerinde istihdam etmek üzere 3 profesör ile 2 doçent alımı yapacak.
Mustafa Kemal Üniversitesi, Diş Hekimliği, İktisadi ve İdari Bilimler, Tıp, Veteriner ve Ziraat fakültelerinde 6 profesör, 5 doçent istihdam edecek.
TED Üniversitesi ise Eğitim Bilimleri Enstitüsüne 1 profesör alımı gerçekleştirecek.
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