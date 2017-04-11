Dortmund Monaco maçı öncesi patlama son dakika maç ertelendi mi?

Dortmund takım otobüsü Monaco maçı için hareket ederken otobüs yakınında bir patlama gerçekleşti... Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Dortmund polisi: "Monaco maçı öncesinde bir patlama gerçekleşti. Detaylı bilgiler geldikçe paylaşılacak" dedi.

Bild’in haberine göre; patlamada otobüsün camlarının kırılması sonucunda Dortmundlu oyuncu Marc Bartra yaralandı. Maçın tatil edilebileceği söyleniyor.

DORTMUND’TAN AÇIKLAMA GELDİ

Patlama sonrası Alman ekibinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Oyuncular güvende. Statta herhangi bir tehlike bulunmuyor" ifadelerine yer verildi.

Dortmund polisi: "Patlama Signal Iduna Park'a 10 km uzaklıkta gerçekleşti. Detaylı incelemeler yapılıyor"

Dortmund'dan açıklama: "Takım otobüsü otelin önündeyken patlama gerçekleşti. Oyuncular güvende. Stadyumda tehlike yok"

Dortmund Stadyum Komiseri Norbert Dickel, Signal Iduna Park'taki taraftarlara mikrofonla olayı anlattı ve sakin olmalarını rica etti.

Dortmund'dan açıklama: "Lütfen sakin olun. Şu anda stadyumda bir kriz var. Yeni haber geldikçe sizi bilgilendireceğiz"

B. DORTMUND – MONACO MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Patlama sonrası maçın ertelenip ertelenmeyeceği sorusu gündeme gelmişti. B. Dortmund – Monaco maçı 12 Nisan Çarşamba akşamı saat 19:45’e ertelendi.