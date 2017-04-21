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Dortmund otobüsüne yapılan saldırıda bir kişi tutuklandı

Almanya'da, Borussia Dortmund-Monaco arasında oynanması planlanan maç öncesinde meydana gelen patlamaya ilişkin göz altına alınan 28 yaşındaki Sergej W'nin tutuklandığı bildirildi.

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Almanya'da, 11 Nisan'da Borussia Dortmund-Monaco arasında oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde meydana gelen patlamaya ilişkin göz altına alınan Alman ve Rus vatandaşlığına sahip 28 yaşındaki Sergej W'nin tutuklandığı bildirildi.

Federal Savcılıktan yapılan açıklamada, bugün Federal Mahkeme’ye çıkarılan Sergej W. hakkında tutuklama kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, zanlının 11 Nisan'da Borussia Dortmund futbol takımının otobüsüne saldırı düzenlemekle suçlandığı ifade edildi.

Saldırıyla Dortmund kulübünün hisselerini düşürerek büyük miktarda kar etmeyi amaçladığı belirtilen Sergej W, bu sabah Federal Polis Teşkilatına bağlı "GSG 9" adlı özel tim tarafından Tübingen kentinde göz altına alınmıştı.

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