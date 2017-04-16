Dosyadaki şifreli mesajlar: Tereyağında yumurta istiyorum

FETÖ darbe girişiminden tutuklanan Akıncı Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim ve Kurmay Albay Fırat Alakuş’un Sincan Cezaevi’nde eşleriyle yaptıkları görüşmeler, savcılığın şifreli mesaj olarak değerlendirmesiyle darbe davası dosyası delilleri arasına girdi.

FETÖ’cü darbecilerin örgütsel bağlantılarının devam ettiği ve aileleri tarafından kendilerine şifreli mesajlar getirildiği yönündeki bilgiler üzerine mahkeme kararıyla görüşme yerinde dinleme yapıldı.

Ankara’daki ana darbe dava dosyasına giren kayıtlarında Tuğgeneral Hakan Evrim’in eşiyle yaptığı görüşmede, gazeteci Abdullah Aymaz’ın örgütteki çözülmeleri önleme amaçlı yaptığı “Bahar: Cihetsiz kuş sesleri” başlıklı yazısının konuşulduğu ve çeşitli imalarda bulunması yer aldı. Bu görüşme tutanakları sonunda Evrim’in Aymaz’ı tanıdığı değerlendirildi. Evrim’in eşinin Aymaz için “Abdullah Komutan” dediği de tutanakta yer aldı.

Evrim’in eşine “Şu andan itibaren bir süreç başlıyor. Önümüzdeki dönem böyle bir şey olacak. Her şey yani. Süreç başlıyor… Evde tereyağı var mı? A.’ya söyle getirsin. Ben yağda tereyağını çok özledim. Tereyağında yumurta istiyorum. Sarısını patlatmayacaksınız” diyor.

DARBEYİ REDDEDİYORSUN

Genelkurmay baskınında yer alan Kurmay Albay Fırat Alakuş’un da görüş sırasında eşi tarafından şu talimatların verildiği anlaşıldı: “Kafanıza göre hareket etmediniz tabi ki. Söylüyorum bak. MİT’ten gelen rapor doğrultusunda, tamam mı? Göreve gidildi. Darbeye iştirak ettiğini kesinlikle reddediyorsun.”

KAYITLARA GİREN KONUŞMALAR

Hakan Evrim’in görüşme tutanağı (23 Mart 2017):

H.E: Süreç başlıyor.

Eşi: Biliyorum.

H.E: Ben yağda yumurtayı çok özledim. Tereyağında yumurta istiyorum. Sarısını patlatmayacaksınız. Kitap okuyun demiştim ya.

Eşi: ‘Çiçekler açtığında’ dedi işte o Almanya’daki.

‘BAŞLIKLARA ÇALIŞ’

Fırat Alakuş’un görüşme tutanağı (21 Mart 2017):

Eşi: Konu başlıklarına çalışırsın. Tamam mı?

F.A: Tamam.

Eşi: Uludere’de TSK’ya kurulan komplo, 15 Temmuz’da da tuzak ve komplo…

F.A: Tamam. (Hürriyet)