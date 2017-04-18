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Döviz bürosuna giren hırsızlar 400 bin lira çaldı

Büyükçekmece’de bir iş hanında bulunan döviz bürosuna giren hırsızlar 400 bin lira çalarak kayıplara karıştı. İş hanının kapısındaki kepengin kilidini kıran hırsızların, kepenge yeni bir kilit takması ise dikkat çekti.

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Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Dizdariye Mahallesi İnönü Caddesin’deki bir döviz bürosunda meydana geldi. Döviz bürosunun bulunduğu hanın arka kapısındaki kepengin kilidini kıran 2 hırsız içeri girerek ilk olarak güvenlik kameralarının yönlerini değiştirdi. Yanlarında getirdikleri aletlerle döviz bürosunun kapısını kıran hırsızlar daha sonra büro da bulunan kasaya yöneldi. Yaklaşık 20 dakika içeride kalan hırsızlar kasada bulunan 400 bin lirayı aldı. Hanın arka kapısındaki kepenk kilidini kıran hırsızlar yeni bir kilit takarak olay yerinden kaçtı.
 
Olayı anlatan komşu esnaf Hasan Hayri Bilce, “Gece 12.30 sırlarında geliyorlar. Kilidi kırdıktan sonra içeri giriyorlar. İçeri girince kameranın yönünü değiştiriyor. Sonra ellerindeki aletlerle kapıyı açıp kasayı da açmışlar” dedi.
 
Olayla ilgili polis çalışmalarını sürdürüyor.

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