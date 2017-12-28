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Dövizle askerlikte ödeme kolaylaştı

Dövizle askerlik yapacak gurbetçi vatandaşlar için ödeme işlemi kolaylaştı. Gurbetçiler bedeli artık muhabir bankaya gerek kalmaksızın başkonsolosluklara ödeyecek. Adaylar, bulundukları ülkede muhabir banka olmayınca ödeme için başka bir ülkeye gitmek zorunda kalıyordu. Yılda 31 bin 500 kişi dövizle askerlik yapıyor.

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Yurtdışında yaşayan ve dövizle askerlik yapacak gurbetçi vatandaşlar için son Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) düzenlemeye gidildi. Buna göre, dövizle askerlik için vatandaşların gerçekleştireceği ödeme işleminin muhabir bankaya gerek kalmaksızın başkonsolosluklarda yapılabilmesinin yasal zemini sağlandı.
 
BU YIL 53 BİN 585 BAŞVURU
 
Geçen yıl askerlik kanununda yapılan değişiklikle yurt dışında yaşayanların bin euro karşılığında muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmasının yolu açılmıştı. Son 10 yılın rakamlarına göre yılda 31 bin 500 kişi dövizle askerlik yapıyor. Bu yıl içinde şu ana kadar 53 bin 585 başvuru bulunurken, bu rakamın geçen sene 112 bin 79 olduğu öğrenildi. Geçen yıl rakamların yüksek olmasının nedeni ise dövizle askerlik ücretinin bin euroya düşürülmesi.
 
ZAMAN KAYBI ÖNLENECEK
 
Başkonsolosluklar ödeme kabul etmeye, uygulama yönetmeliğinin ve teknik altyapının hazırlanmasıyla birlikte başlayacak. Bu sayede, daha önce vatandaşlar başvuru yapmak için geldikleri Başkonsolosluklardan ödeme yapmak için tekrar bankaya gidip dekontu yine Başkonsolosluğa getirmek durumundaydı. Artık bu zaman kaybının önüne geçilmiş olacak. Ayrıca bir ülkede muhabir banka olmaması durumunda vatandaşların ödeme için başka bir ülkeye ya da Türkiye’ye gelip ödeme yapmasına da gerek kalmayacak.
 
 
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu “Yurt dışındaki vatandaşlarımızın ödeme yönteminin kolaylaştırılmasına ilişkin talepleri dikkate alınarak, ödemelerin doğrudan başkonsolosluklarda yapılabilmesi için gerekli düzenleme yapılmıştır. Uygulamanın başlamasıyla yurt dışındaki mükellefler için önemli bir kolaylık sağlanacaktır” dedi. (Yeni Şafak)

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