Down sendromlu Muhammed’in okul heyecanı

Down sendromlu Muhammed Et-Tavil, ABD’nin Kudüs kararını protesto etmek için Batı Şeria’nın El Halil kentinde 10 Aralık’ta düzenlenen gösteriler sırasında İsrail askerleri tarafından gözaltına alınması büyük tepkilere neden olmuştu. Bu görüntüleri ardından Filistinli Muhammed Et-Tavil yapılan girişimlerin ardından Türkiye’ye getirilmiş hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabul etmişti. İstanbul’da özel bir okulda eğitime başlayan Muhammed Et-Tavil “Okulumuzdan çok memnunum. Burada bazı etkinlikler yapıyoruz. Burada kalıp kalmayacağımı da önümüzdeki süreç gösterecek” şeklinde konuştu.

STRESTEN KURTULACAK

Et-Tavil’i Türkiye’ye getirilmesinde öncülük eden Uluslararası Down Sendromu Federasyonu’nun Genel Sekreteri Aydan Gömügen Tuncay “Muhammed’e bir takım beceriler ve alışkanlıklarını öğretmeye çalışıyoruz. Çok stresli bir ortamdan geldi, onları bertaraf ederek normal hayata döndürmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Muhammed Et-Tavil’in eğitim gördüğü Yunus Emre Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu Müdürü Ahmet Özgül ise “Okulumuzdaki mesleki yönelişlere göre psikolojik destek vererek, oradaki yaşadıklarını kafasından atması için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.