Dracula'nın esir tutulduğu kaledeki kazı çalışmaları sonlandırıldı

Selçuklu ve Osmanlı döneminde savunma amaçlı kullanılan Tokat Kalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Üç yıldır Ceylan geçidinde yapılan kazı çalışmalarında 150. metrede suya rastlandı. Basın mensuplarına kaledeki çalışmalarla ilgili bilgi veren Tokat Valisi Ömer Toraman, İl Özel İdaresi tarafından 3 yıl içerisinde yaklaşık 500 bin liralık bir kaynak ayrılarak tünelde çalışmaların yürütülmüş olduğunu kaydetti. Kazı çalışmalarında tünelde 137 metreden itibaren su ile karşılaşılmış olduğuna dikkat çeken Vali Toraman, “Su ile karşılaşıldıktan sonra bir müddet su tahliye edilerek kazı çalışmaları devam ettirilmiş. Bir miktar daha aşağı inildiğinde suyu ne kadar tahliye ederseniz edin suyun kısa süre sonra aynı seviyeyi muhafaza ettiği tespit edilmiş. Bu nedenle kazı çalışmaları ilerletilememiş. Bu yıl yapılan kazılarda bakır güğümler tespit edilmiş. Bu tünelin Anadolu’da pek çok kalede örneği olduğu üzere muhasara altına alındığı dönemlerde su ihtiyacının karşılanması için tesis edilmiş yapılar, sarnıç olduğu değerlendiriliyor. Dolayısı ile ulaşılan nokta tünelin son noktası olarak değerlendirilebilir. Muhtemelen kaledekilerin su ihtiyaçları bu sarnıçtan temin ediliyor idi. Bu yönü ile bu seneki çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Bundan sonraki hedefimiz kale surlarının sağlamlaştırılması ve onarımı” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır ise 1431-1476 yılları arasında yaşayan Eflak Beyliği prensi Kont Dracula'nın 4 yıl Tokat Kalesi'nde zorunlu ikametgaha tabi tutulmuş olduğunu, buradan sonra da Kütahya Emet'e gitmiş oradan da kendi ülkesine kaçarak isyan etmiş olduğunu söyledi.

Daha sonra Vali Toraman Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır ile birlikte incelemelerde bulundu.