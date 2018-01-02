Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Drone gören THY pilotu Kule’yi uyardı

Atatürk Havalimanına iniş için alçalan THY uçağının pilotu yakınlarından geçen drone'u Atatürk Havalimanı kontrol kulesine bildirdi.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 9
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Hava Yollarının Zürih- İstanbul seferini yapan Airbus 321 tipi uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada, uçağın 700 metre yakınından bir drone geçtiğini gördü. Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile telsiz bağlantısı kuran THY pilotu," Efendim yaklaşık 14,15 mil uzaklıkta, yaklaşık 2 bin 500 fitte bir drone gördüm. Bilginize" dedi.  

 

 

 

İşte o telsiz konuşmaları

Pilot: Efendim yaklaşık 14,15 mil uzaklıkta, yaklaşık 2 bin 500 fitte bir drone gördüm. Bilginize

Kule : 14-15 mil anlaşıldı efendim. Sağınızdan solunuzdan

Pilot : Hafif sağımızdan

Kule : Anlaşıldı efendim

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İlber Ortaylı Fatih'i anlattı

İlber Ortaylı Fatih'i anlattı

Tapınakçıların 700 yıllık gizli mabedi bulundu

Tapınakçıların 700 yıllık gizli mabedi bulundu

Taşeron işçi sınavları ne zaman başlıyor?

Taşeron işçi sınavları ne zaman başlıyor?

Muhabbet kuşuna benzeyen limon şaşkına çevirdi

Muhabbet kuşuna benzeyen limon şaşkına çevirdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA