DSİ Genel Müdürü Acu: Manisa'da 13 baraj tamamlandı

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, "Manisa'da, son 14 yılda 13 barajı tamamladık, 19 barajın inşaatı devam ediyor. Ayrıca 10 göleti tamamladık, 4 göletin yapımı hızla devam ediyor." dedi.

Acu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 14 yılda Manisa'ya 13 baraj ve 10 büyük gölet inşa ettiklerini, 177 bin 450 dekar araziyi sulamaya açtıklarını ve çiftçilere yıllık 103 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını belirtti.

Kentte 66 dereyi ıslah ettiklerini aktaran Acu, Kula ilçesine yıllık 2 milyon metreküp içme suyu sağladıklarını söyledi.

Manisa'ya kazandıracakları daha çok sulama tesisi olduğunu belirten Acu, şöyle devam etti:

"Gördes Barajı, Manisa'nın gurur projelerinden biridir. 2009 yılında hizmete aldığımız baraj ile Gördes Sağ Sahil ve Sol Sahil Sulamaları marifetiyle toplam 148 bin 60 dekar araziyi sulamaya açacağız. Gördes Sol Sahil Sulaması ile Gölmarmara ve Saruhanlı ilçelerine ait ovalarda 50 bin 400 dekar arazi sulanacak olup, 2017 yılı sonunda inşaatı tamamlayarak 2018 yılı sulama sezonunda çiftçilerimizi suya kavuşturacağız. Gördes Sağ Sahil Sulaması ile de 97 bin 660 dekar arazi sulanacak olup, toplulaştırma işlemlerinin tamamlanması akabinde inşaatına başlayacağız. İnşallah 2019 yılında da tamamlamayı hedefliyoruz."

Kelebek Barajı inşaatına başlandı

Manisa'ya yeni bir baraj daha inşa ettiklerini belirten Acu, "22,92 milyon metreküp depolama hacmi olan Kelebek Barajı ile 24 bin 40 dekar araziye sulama suyu temin edeceğiz. Baraj inşaatı hızla devam etmektedir." dedi.

Kentte yapılan Gürdük Barajı'nın hem sulama hem de içme suyu kullanımını sağlamak için yapıldığını anlatan Acu, "33,39 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak baraj ile Manisa şehir merkezine yılda 6,13 milyon metreküp içme ve kullanma suyunu temin edilecek. Ayrıca 12 bin 620 dekar zirai arazinin de sulanması sağlanacaktır." bilgisini verdi.

"Sarıgöl Sulamasını rehabilite edeceğiz"

Acu, işletmedeki 23 bin 790 dekar arazinin sulama şebekesini kapalı borulu sistem olarak yenileyeceklerini, böylece hem su tasarrufu hem de verim artışı sağlayacaklarını vurguladı.

Kula İçmesuyu Arıtma Tesisi ile de yılda 2,08 milyon metreküp içme suyunun arıtılmasını sağladıklarını ve Kula'ya menbaa kalitesinde içme suyu verdiklerini kaydeden Acu, "Diğer taraftan son 14 yılda inşa ettiğimiz 66 taşkın koruma tesisi ile 55 yerleşim yeri ve 76 bin 150 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Yapımı devam eden 5 taşkın koruma tesisi ile vatandaşlarımızı ve arazilerini koruma çalışmalarına devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.