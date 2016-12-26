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DSİ'den "Barajlardan su tahliyesi olacak, önlem alınsın" uyarısı

DSİ 10'uncu Bölge Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu'da son iki haftadır etkili olan yoğun yağışın barajlardaki su seviyesini artırdığı ve kontrollü su tahliyesi gerçekleştirileceği belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.

  • DHA
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Devlet Su İşleri 10'uncu Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, sorumluluk alanında bulunun Dicle Baraj havzasına son günlerde düşen yoğun yağış nedeniyle baraj rezervuar alanına yüksek akımlarda suyun geldiği ye su seyesinde de ani yükselmelerin meydana geldiğinin görüldüğü kaydedilerek şöyle denildi:
 
"Baraj depolama kapasiteleri üzerindeki suların, can ve mal kayıplarına yol açmadan güvenli ve kontrollü bir şekilde tahliyesi zorunlu olduğundan; 31.10.2016 tarihinden itibaren 20 m3/s ile tahliye çalışmalarına başlanmış olup 22.12.2016 tarihinde tahliye edilen su miktarı 180 m3/s ulaşmıştır. Yağış yoğunluğu ve rezervuara gelen akım miktarına göre tahliye edilecek su debisi yeniden güncelleştirilecektir. Yağışların kesilmesi veya enerji üretimi ile istenen baraj işletme programına uygun seviyeye ulaşılması halinde tahliye işlemine son verilecektir. 2016- 2017 döneminde gelebilecek yüksek akımlara bağlı olarak baraj işletme programları çerçevesinde barajlarımızdan zorunlu ve kontrollü olarak su tahliye edilmesi söz konusu olacağından, su tahliye işlemi esnasında muhtemel can ve mal kaybının önlenmesi açısından vatandaşlarımızın uyarılara riayet etmeleri önem arz etmektedir." 
 

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Ender Selvi26.12.2016 12:19
Mümkünse boşaltılan sular da uygun bir yerde tutulsa çok iyi olur. Belki hayvancılığın daha kolay yapılabilmesi için meralara kazılan su arklarına ve bunun dışında daha çok suyun olması halinde özel su tutma havuzlarına bırakılabilir.
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