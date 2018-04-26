DTK Eş Başkanı Leyla Güven hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven hakkında, etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristler için düzenlenen anma etkinlikleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto amacıyla gerçekleştirilen basın toplantısına katıldığı gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Güven hakkında tutuklu yargılandığı dosya ile birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Güven'in farklı tarihlerde terör örgütü propagandasına dönüşen eylem ve etkinliklere katılarak yaptığı konuşma içeriklerine ilişkin detaylı bilgiye yer verildi.

Etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK mensupları için düzenlenen anma etkinliklerine Güven'in de katıldığı belirtilen iddianamede, sanığın etkinliklerde yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet yürüten ve güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının saldırı ve faaliyetlerinden övgüyle bahsettiği bildirildi.

Güven'in, 15 Aralık 2017'de merkez Kayapınar ilçesindeki düğün salonunda terör örgütüyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneğince (MEYA-DER) teröristler için düzenlenen sözde "mevlit" programına katıldığı kaydedildi.

İddianamede Güven'in, 2 Kasım 2017'de merkez Bağlar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ın sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının iyileştirilmesi için başlatılan açlık grevine de katıldığı ifade edildi.

Güven'in, 5 Kasım 2017'de DBP İl Başkanlığındaki Vedat Aydın konferans salonunda düzenlenen HDP'nin 2. Olağan Kongresi'nde de konuşma yaptığı anlatılan iddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Güven, yaptığı konuşmada Türk Devleti tarafından Kürtlere yönelik sözde 'katliam' gerçekleştirildiğini belirtmiş, Öcalan'ın bir halkın sözde 'lideri' olduğunu dile getirerek, özgürlüğünü talep etmiştir. Afrin'e girmek isteyenlerin sözde 'Kürt savaşçıları'nın gücünü göreceklerini, sözde 'Kürdistan'da ulusal kongreyi gerçekleştiremedikleri ancak öncelikli çalışmaları olan ulusal kongreyi gerçekleştirmek üzere olduklarını belirterek, mevcut sınırları tanımadıkları ve Öcalan üzerindeki sözde 'tecridi' kaldırmak ve onu özgürleştirmek istedikleri hususlarında beyanlarda bulunduğu tespit edilmiştir."

Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etkinliğine katılmış

TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek üzere Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı hatırlatılan iddianamede, Güven'in HDP İl Başkanlığı önünde gerçekleştirilen protesto eylemine katıldığı kaydedildi.

İddianamenin değerlendirme kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Güven, terör örgütünün ideolojisini benimseyerek devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak maksadıyla örgütün amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen birçok eyleme katılmıştır. Bu eylemlerin bazılarında örgütün amaçları doğrultusunda, devlet ve TSK aleyhinde, mevcut yasal sınırları tanımadıklarına ilişkin açıklamalar yapmıştır. Eylemleri süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik arz etmiştir. Bu suretle şüphelinin, hiyerarşik yapısına dahil olarak PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak suretiyle üzerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği anlaşılmıştır."

İddianamede, Güven hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımlarına ilişkin soruşturma kapsamında 22 Ocak'ta gözaltına alınan Leyla Güven, 31 Ocak'ta çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Güven hakkında "silahlı terör örgütünü kurma ve yönetmek", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "2911 sayılı Yasa'ya muhalefet" suçlarından 17 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.