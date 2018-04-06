Ümraniye'de bulunan Dudullu Metro Trafo merkezinde yangın çıktı. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri içeride bir kişinin cenazesini buldu. Yangın saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

Dudullu'da bulunan trafo merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Ümraniye, Dudullu ve Yenidoğan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangını güçlükle kontrol altına aldı. İçeriye giren ekipler hayatını kaybeden bir kişinin cenazesini buldu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.