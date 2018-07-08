Dugin: Türkiye, İran ve Rusya ittifakı dünyanın geleceğini şekillendirecektir

İran devlet televizyonunda yayımlanan "Sınırsız" adlı programa katılan Dugin, bölgesel ve küresel meseleler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'deki krizi sona erdirerek bu ülkede barış ve istikrarı sağlamak adına Astana süreciyle başlattıkları iş birliğinin önemine vurgu yapan Dugin, "Türkiye, İran ve Rusya'nın Suriye'deki iş birliği başta Suriye olmak üzere bölgede barışın temini adına önemli bir adımdır. Bu ittifak, ABD'nin bölge ve Suriye'deki komplolarını da boşa çıkarmıştır." dedi.

Dugin, üç ülkenin iş birliği sayesinde ABD'nin bölgedeki nüfuzunu kaybetmeye başladığını işaret ederek şunları söyledi:

"Bu ittifak dünyanın geleceğini şekillendirecektir. Avrasya projesinin başarıyla uygulanması halinde uluslararası toplum tek kutuplu düzenden çok kutuplu düzene geçiş yapacak ve ABD'nin bölgesel nüfuzu azalacaktır."

ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrıldıktan sonra İran'a uygulamaya başladığı yaptırımlara dikkati çeken Dugin, "ortak düşman" olarak tanımladığı ABD yönetiminin yaptırımlarıyla mücadele edilebilmesi için Tahran ve Moskova'nın iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.