Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dugin: Türkiye, İran ve Rusya ittifakı dünyanın geleceğini şekillendirecektir

Rus stratejist ve siyaset bilimci Prof. Dr. Aleksandr Dugin, Türkiye, Rusya ve İran'ın bölgedeki iş birliğinin başta Suriye olmak üzere bölgede barışın temini adına önemli olduğunu, böylece ABD'nin bölgedeki komplolarının da başarısızlığa uğratıldığını belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran devlet televizyonunda yayımlanan "Sınırsız" adlı programa katılan Dugin, bölgesel ve küresel meseleler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'deki krizi sona erdirerek bu ülkede barış ve istikrarı sağlamak adına Astana süreciyle başlattıkları iş birliğinin önemine vurgu yapan Dugin, "Türkiye, İran ve Rusya'nın Suriye'deki iş birliği başta Suriye olmak üzere bölgede barışın temini adına önemli bir adımdır. Bu ittifak, ABD'nin bölge ve Suriye'deki komplolarını da boşa çıkarmıştır." dedi.

Dugin, üç ülkenin iş birliği sayesinde ABD'nin bölgedeki nüfuzunu kaybetmeye başladığını işaret ederek şunları söyledi:

"Bu ittifak dünyanın geleceğini şekillendirecektir. Avrasya projesinin başarıyla uygulanması halinde uluslararası toplum tek kutuplu düzenden çok kutuplu düzene geçiş yapacak ve ABD'nin bölgesel nüfuzu azalacaktır."

ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrıldıktan sonra İran'a uygulamaya başladığı yaptırımlara dikkati çeken Dugin, "ortak düşman" olarak tanımladığı ABD yönetiminin yaptırımlarıyla mücadele edilebilmesi için Tahran ve Moskova'nın iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis´e geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis´e geldi

NASA'nın rekor kıran paylaşımları

NASA'nın rekor kıran paylaşımları

Sudan servet çıkarttı

Sudan servet çıkarttı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA