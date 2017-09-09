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Düğün konvoyunda PKK propagandası iddiası

Adana'da düğün konvoyunda terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçasını salladıkları iddia edilen iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Alınan bilgiye göre, bir düğün konvoyunda PKK'yı simgeleyen bez parçasının sallandığı ihbarını alan polis ekipleri, araçları merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Kavşağı'nda durdurdu.
 
Polis telsizinden yapılan anons üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve trafik ekipleri sevk edildi.
 
Konvoydaki araçlarda arama yapan ekipler, Metin G'nin kullandığı 45 ADL 92 ve Recep Ş. idaresindeki 01 EKS 66 plakalı otomobilde yaptığı aramada terör örgütünü simgeleyen bez parçaları buldu.
 
Polis ekipleri tarafından bez parçalarına el koyulurken şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
 
Öte yandan konvoydaki araçlara trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle trafik cezası uygulandı.

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