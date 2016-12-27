Sakarya Düğün salonu sahibine saldırdılar

Akyazı Ömercikler Mahallesi'ndeki bir düğün salonunu işleten Serkan Yıldırım işyerinin bulunduğu pasajın önünde yürürken daha önce aralarında husumet bulunduğu iddia edilen gençlerin saldırısına uğradı. Kalabalık grup Serkan Yıldırım'a saldırırken, araya çevredeki esnaflar girdi. Gençler olay yerinden uzaklaşırken, olay yerine gelen polis Serkan Yıldırım'ın ifadesini aldı. Polis, Yıldırım'a saldıran kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Kavga anı ise işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. <div id="iv0"></div>