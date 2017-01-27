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Şanlıurfa Siverek'te düğün yolunda feci trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

  • DHA
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Diyarbakır’dan aldıkları gelini Mersin’e götüren konvoyda bulunan bir otomobil, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi yakınlarında buzlanma nedeniyle takla attı. Kazada, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

ŞARAMPOLE UÇTU

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 60’ıncı kilometresi, Siverek ilçesi yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır’dan aldıkları gelini Mersin’e götürmek için yola çıkan konvoyda bulunan Burhan Ataş (42) yönetimindeki 33 DNR 25 plakalı otomobil, Siverek ilçesine 25 kilometre kala buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole uçtu. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ ÖDLÜ

Olay yerine giden sağlık ekipleri Sabiha Ataş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralanan 4 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Burhan Ataş (42), Büşra Ataş (19) ve Zeynep Ataş (17) kurtarılamayarak hayatını kaybederken ismi öğrenilemeyen bir kişinin durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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