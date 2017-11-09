Düğünde açılan ateş damadı hedef aldı
Mısır'da düğün sırasında konuklardan birinin havaya açmak istediği ateş, damadı hedef aldı.
- AA
BBC'nin haberine göre, 28 yaşındaki damat Osman el-Elsaid, düğünü sırasında havaya açılmak istenen ateşte saçmaların hedefi oldu.
Damadın üreme organlarından, kalçasından ve elinden ağır yaralandığı, olay yerinden kaçan 26 yaşındaki konuğun gözaltına alındığı belirtildi.
Olay, sosyal medyada geniş yer buldu, çok sayıda kişi, Mısır'da düğünlerde havaya ateş açılması geleneğinin yasaklanması çağrısı yaptı.
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