Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Düğünde havaya ateş açanlar "sosyal medyadan" yakalandı

Osmaniye'de bir düğün sırasında havaya rastgele ateş açan 6 şüpheli sosyal paylaşım sitesine yüklenen görüntüden tespit edilerek yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir sosyal paylaşım sitesi hesabına yüklenen görüntüyü ihbar üzerine incelemeye aldı.

Görüntülerde, Ellek beldesinde bir düğünde 6 kişi tarafından havaya tabancayla ateş açıldığını belirleyen ekipler çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, kimlikleri belirlenen şüpheliler F.C, H.H.C, A.C, Z.Y, M.D. ve M.Ö.D'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Marmara'dan 2 köpek balığı çıktı

Marmara'dan 2 köpek balığı çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA