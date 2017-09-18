Düğünde havaya ateş açanlar "sosyal medyadan" yakalandı
Osmaniye'de bir düğün sırasında havaya rastgele ateş açan 6 şüpheli sosyal paylaşım sitesine yüklenen görüntüden tespit edilerek yakalandı.
- AA
Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir sosyal paylaşım sitesi hesabına yüklenen görüntüyü ihbar üzerine incelemeye aldı.
Görüntülerde, Ellek beldesinde bir düğünde 6 kişi tarafından havaya tabancayla ateş açıldığını belirleyen ekipler çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, kimlikleri belirlenen şüpheliler F.C, H.H.C, A.C, Z.Y, M.D. ve M.Ö.D'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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