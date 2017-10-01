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Düğünde takı yerine 'kokoreç' taktı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir vatandaş düğünde takı yerine kokoreç taktı.

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Kentteki özel bir otelde düzenlenen bir çiftinin düğün merasimine katılan Efkan K. düğünde para, altın takmak yerine kese kağıdına sarılı kokoreçi damadın para kurdelasına taktı.
 
Efkan, gazetecilere Tekirdağ'da kokoreççilik yaparak geçimini sağladığını, durumu olmadığından dolayı da damada "kokoreç" taktığını söyledi.
 
Herkesin durumuna göre takı taktığını anlatan Efkan, "İnsanlar ekonomisine göre takı takıyor. Benim de durumum yok, hiçbir şey takmamaktan ise kokoreç takmayı tercih ettim. Çifte mutluluklar diliyorum." dedi.
 
Damat ise kokoreçi gördüğünde çok şaşırdığını belirterek, "Efkan Ağabey çok sevdiğim bir insan. Herkes bütçesine göre takı takıyor. Ağabeyimiz de kokoreç taktı, ne yapalım bize de afiyetle yemek düşer." ifadelerini kullandı.

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