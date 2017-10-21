Son Dakika Haberleri E-gazete 21Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Düğündeki silahlı kavgada MHP'li başkan ağır yaralandı

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ndeki bir düğünde çıkan kavgada, MHP Ayvacık İlçe Başkanı Ercan Şengül ile birlikte 3 kişi, tabancayla açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Şengül'ün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, bugün saat 01.00 sıralarında, Ayvacık'ın Dibekli Köyü meydanında meydana geldi. Köydeki düğünde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada, tabancayla açılan ateş sonucu MHP Ayvacık İlçe Başkanı Ercan Şengül karnından, Nazım Kabaç ayağından, babası Hasan Kabaç ise, elinden yaralandı. Çağrılan ambulanslarla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şengül'ün durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma, tabancayı kullanan adı açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alıp, soruşturma başlattı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kocaeli Başbakan Yardımcısı Işık'tan kavşak tepkisi Başbakan Yardımcısı Işık'tan kavşak tepkisi

Kocaeli Başbakan Yardımcısı Işık'tan kavşak tepkisi Başbakan Yardımcısı Işık'tan kavşak tepkisi

Türkiye'de üretip dünyaya satıyor

Türkiye'de üretip dünyaya satıyor

İşte en unutulmaz GS-FB derbileri

İşte en unutulmaz GS-FB derbileri

Ondekoza Bursa'da sahne aldı

Ondekoza Bursa'da sahne aldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA