Düğündeki silahlı kavgada MHP'li başkan ağır yaralandı Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ndeki bir düğünde çıkan kavgada, MHP Ayvacık İlçe Başkanı Ercan Şengül ile birlikte 3 kişi, tabancayla açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Şengül'ün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.