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Düğündeki yemekten zehirlenenler taburcu edildi

Yedikleri düğün yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere kaldırılanlar taburcu edildi.

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 2 ayrı düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere kaldırılanlar yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Mezra Mahallesi'nde dün düzenlenen düğünlerde dağıtılan yemeklerden etkilendiği değerlendirilen ve karın ağrısı ile kusma şikayeti bulunan 200 kişi, Birecik ve Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Birecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alının 84 kişi ile Gaziantep ile Nizip ilçesindeki hastanelerdeki 116 kişi, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yediği yemekten rahatsızlananların hastanelerdeki tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirterek, konuyla ilgili incelemenin devam ettiği söyledi.

Yemeklerden alınan numunelerin tahlile gönderildiği hatırlatan Perçi, rahatsızlanan tüm ailelere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, yeni evlenen çiftlere de mutluluklar diledi.

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