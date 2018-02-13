Düğüne 4 gün kala bıçakla eşini öldüren kadın: Kastım yoktu

İstanbul Esenyurt'ta 8 ay önce, tartıştığı nişanlısı Ali Ayberk Kahveci'yi tek bıçak darbesiyle öldürdüğü iddia edilen Ayşenur Y.'nin 'haksız tahrik altında kasten öldürmek' suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ayşenur Y. (23) ile taraf avukatları katıldı. Sanık Ayşenur Y., Ali Ayberk Kahveci (23) ile 1.5 yıldır nişanlı olduğunu söyleyerek, kendini şu şekilde savundu:

"Nikâhımıza 4 gün kalmıştı. Evimizi yerleştirmiştik. Olay günü de telefonda konuşurken bana bağırdı. 'Neden telefonu açmıyorsun, bakmıyorsun' dedi. Ben de sakin olmasını istedim. Bana defalarca ağır küfürler etti. Ben telefonu kapattım. Daha sonra aradı. Ancak telefonu açamadım. Ben ailemle yaşadığım evdeydim. Evde sadece kuzenim F.A. vardı. Ali bu eve geldi. Bana saldırıp beni dövdü. Kuzenim F.A. araya girmeye çalıştı fakat başaramadı. Ben o arada mutfağa doğru kaçtım. Burada elektrik süpürgesinin sopası ile kafama doğru vuracakken kolumu kaldırıp engel oldum. Üzerime doğru gelmeye devam etti. Ben de bu sırada mutfak tezgâhı üzerinde bulunan bıçağı elime aldım. Ancak bu bıçağı sağa, sola sallamadım ve savurmadım. Ali Ayberk'e 'Beni mi öldüreceksin?' diye söyledim. Benim üzerime çullandığı sırada bıçak ona batmış, ben bunu fark etmedim. Kendisi bıçağın battığını söyledi. 'Şaka mı yapıyorsun ?' dedim. 'Hayır, şaka değil' dedi. Bir iki adım attıktan sonra yere çöktü. Camı açarak site görevlilerini çağırmak istedim. Arkadaşlarını görüp, onları çağırdım. Onları ismen tanımıyordum ancak görmüştüm. Onlar eve geldiler. Ali Ayberk'i hastaneye götürdük. Doktorlar öldüğünü söylediler. Ben zaten şoka girmiştim. Kuzenim F. A.'yı arayıp da suç delillerini yok etmesi için bir şey söylemedim. Ben Ali Ayberk'i çok seviyordum. Hayallerimiz vardı. Öldürmek gibi bir kastım yoktu."

'ALİ GAYET MUTLU ŞEKİLDE GİTTİ'

Ali Ayberk Kahveci'nin olay günü yanında olan arkadaşı D.Ü. de duruşmada 'tanık' olarak dinlendi. Tanık D.Ü. ifadesinde, "Olay günü çocukluk arkadaşım Ali Ayberk Kahveci beni arayarak benim kullandığım araçla nişanlısı Ayşenur Y.'nin bulunduğu eve gitmek istemişti. Ben, S. T. ile birlikte Ali'yi alarak söylediği adrese gittik. Biz kapıda bekledik Ali Ayberk ise yukarı çıktı. Ali gayet mutlu şekilde gitti. 15 dakika kadar sonra bir ses geldi. Ayşenur'un kardeşi olduğunu zannettiğim şahıs 'Ağabey yukarıya gelir misiniz?' dedi. Aşağıya inip, kapıyı açtı. Yukarı çıktık ve Ali Ayberk'in kanlar içinde olduğunu gördük. Panik yapıp ambulansı çağırmadan kendimiz hastaneye götürdük. Biz hastanedeyken sanık Ayşenur benim telefonumdan evde kalan, bizi yukarı çağıran kişiyi arayarak 'Ortalığı temizler misin, annemler gelecek' dediğini duydum" dedi.